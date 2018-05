Verbindingsweg dicht tot eind dit jaar 7 MAANDEN VERKEERSHINDER DOOR WERKEN AAN GENTWEG JOERI SEYMORTIER

14 mei 2018

02u26 0 Knesselare Zomergem wacht duidelijk niet op de fusie Lievegem om stappen vooruit te zetten. Amper enkele weken nadat de weg naar Hansbeke weer opengesteld is na grote werken, gaat vanaf vandaag de verbindingsweg tussen Ursel en Zomergem maanden dicht voor een grondige vernieuwing.

Tot het einde van het jaar wordt gewerkt in de Gentweg in Zomergem, en gaat de drukke verbindingsweg tussen Zomergem en Ursel dicht. Vanaf vandaag wordt de weg afgesloten voor al het doorgaand verkeer. "De Gentweg wordt helemaal afgesloten, waardoor bestuurders via die weg niet meer naar Ursel kunnen", zegt schepen van Openbare Werken Nicholas Spinel (CD&V). "De aannemer begint met zijn werken aan het kruispunt van de Gentweg met Nekke, en schuift zo op richting Ursel. De omleiding loopt via Oostwinkel, zo naar de Kruipuit en dan kan je richting Ursel en Aalter rijden. Voor het zwaar verkeer is een grotere omleiding uitgestippeld, die niet door de dorpskernen loopt. Vrachtwagens rijden van Zomergem naar Hansbeke, daar kunnen ze de E40 op, en zo dan via Aalter naar Ursel."





Zomergem maakt zich op om volgend jaar samen met Waarschoot en Lovendegem de fusiegemeente Lievegem te vormen. Maar aan de zijlijn wachten tot het zo ver is, is niet aan de orde. "We werken ook het jaar voor de fusie volop verder", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V).





Fietspaden

"We investeren ook fors in fietspaden. Nadat we al van Waarschoot naar Zomergem een nieuw fietspad aanlegden en ook van Hansbeke naar Nekke, komt nu het traject van Nekke tot aan Ursel aan de beurt. Daarnaast is in Beke ook de Priemwegel ook doorgetrokken naar de Oude Staatsbaan. We beginnen in Beke nu met één kilometer nieuwe voetpaden. Dat zal gebeuren na de aanleg van het kerkplein in Beke. In de Kruisdreef komt er ook al een nieuw fietspad bij. We zijn er van overtuigd dat 'koning fiets' belangrijk is, en willen ook meer aandacht voor voetgangers. Na deze werken die allemaal dit jaar gebeuren, schuiven we volgend jaar op van de rand van ons dorp richting centrum. Ook daar willen we investeren in goede voetpaden en fietsverbindingen."





Vanaf vandaag wordt dus niet alleen in de Gentweg gewerkt, ook elders in Zomergem zijn wegenwerven. "In Beke is de aannemer volop bezig", zegt schepen Spinel. "De Priemwegel is aangelegd en de aannemer is nu bezig met de aanleg van het kerkplein. Eens dit is afgewerkt begint de aanleg van de voetpaden. In de Hofbouwstraat lopen de rioleringswerken goed. Nu legt de aannemer riolering aan in de Chrysantenstraat en onderste gedeelte van de Hofbouwstraat. De aannemer schuift zo op richting kruispunt Hofbouwstraat en Kruisdreef. De Kruisdreef en het bovenste gedeelte van de Hofbouwstraat blijven toegankelijk tot einde schooljaar", aldus schepen Spinel.