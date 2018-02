Veloclub viert zestigste verjaardag 10 februari 2018

Koninklijke Veloclub 't Meetjesland bestaat zestig jaar en dat wordt op zondag 11 februari gevierd met een tentoonstelling in de Sint-Medarduskerk van Ursel. "We hebben een tentoonstelling gemaakt met foto's van streekrenners, clubtruien, herinneringen en prestaties", zegt Fredy Tanghe. "Je kan de tentoonstelling zondag gratis komen bekijken. Dat kan na de mis van 10 uur, de hele dag tot 17 uur. De toegang is gratis." (JSA)