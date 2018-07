Uitbaters Shoe Verschuere vieren goud 31 juli 2018

Lucien Verschuere en Christa De Neve uit de Urselseweg in Knesselare hebben hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd. Het gouden paar staat nog altijd in hun eigen zaak: Shoe Verschuere. De winkel vierde enkele maanden geleden nog haar zeventigste verjaardag, maar Lucien en Christa zijn nog maar de tweede generatie in de winkel. Lucien heeft eerst bij Bekaert gewerkt, maar nam dan samen met zijn vrouw de winkel over van zijn ouders. Lucien was een goed vogelpikker en gaat nu nog twee keer per week bollen. Christa staat nog graag in de winkel en zorgt vol toewijding voor het gezin met zoon Kurt, schoondochter Tineke en de kleinkinderen Jarno en Zoë.





(JSA)