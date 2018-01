Twee woonwijken vervangen 'Groen Ursel' 02u46 0

De gemeente Knesselare en de provincie voorzien twee nieuwe woonwijken in de gemeente, waar de bewoners van 'Groen Ursel' kunnen naar verhuizen.





Groen Ursel ligt naast het Drongengoed en is een verzameling van 89 weekendhuisjes midden in de bossen. Maar 62 van die huizen zijn permanent bewoond, ook al mag dat helemaal niet. Die mensen moeten een ander adres zoeken en mogen hun weekendhuisje effectief enkel als weekendhuisje gebruiken. "We voorzien twee woonwijken waar die mensen de kans krijgen om te gaan wonen", zegt schepen Herlinde Trenson (Groep 9910). "Er komen twintig woningen aan de Saterstraat in Ursel en 42 woningen op de site van het oude voetbalterrein in de Sportstraat. Hoe die woningen er zullen uitzien, willen we in samenspraak met de burgers bepalen. Neen, ze zijn niet verplicht om daar te gaan wonen. Iedereen is vrij, maar op termijn zullen in Groen Ursel geen vaste verblijfadressen meer geduld worden."





De bewoners reageren niet enthousiast en willen vooral blijven wonen. Er loopt zelfs nog een zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. (JSA)