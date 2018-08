Tocht langs speerpunten 'Groote Oorlog' 24 augustus 2018

Na de geslaagde Bevrijdingsstoet van afgelopen weekend, blijft het Meetjesland de honderdste verjaardag van de bevrijding verder herdenken. Het Provinciecommando Oost-Vlaanderen organiseert op zaterdag 15 september het evenement 'De Vrijheid in Zicht'. Het wordt een groot fiets-, motor-, en auto-evenement in het Meetjesland met start en aankomst op het vliegveld van Ursel. "Het evenement wordt georganiseerd naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog", zeggen de mannen van het commando. "Tijdens de tocht volg je het spoor van het eindoffensief van Wereldoorlog I, en passeer je enkele belangrijke punten uit de 'Groote Oorlog' in het Meetjesland. Zo doet de tocht ook de dodendraad in Boekhoute aan." Info: www.dviz.be. (JSA)