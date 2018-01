Toch nog plannen voor recyclagepark 02u46 0

Knesselare gaat in het jaar voor de fusie met Aalter toch nog werk maken van het langverwachte KMO-bedrijventerrein en recyclagepark aan de Moerakker.





Er wordt al jaren aan het dossier gewerkt, maar het langverwachte recyclagepark van Knesselare is er nooit gekomen. Voor dit jaar staat nu toch 417.500 euro ingeschreven op het budget. "Dat is voor de aankoop van de gronden en voor de studiekosten voor een KMO-bedrijventerrein aan de Moerakker", bevestigt schepen van Financiën Herlinde Trenson (Groep 9910). "En ja, ook een kleinschalig recyclagepark zien wij nog altijd zitten in dat project. Het is niet omdat Knesselare een fusie aangaat met Aalter, dat dit geen meerwaarde meer zou zijn." (JSA)