Tijlkoek na 42 jaar terug bij bakker KNESSELARE HAALT CULINAIR ERFGOED BOVEN VOOR AVONDMARKT JOERI SEYMORTIER

21 juni 2018

02u51 0 Knesselare Na 42 jaar ligt de Tijlkoek weer in de rekken van de warme bakkers van Knesselare. Het is geleden van 1976 dat de zoete lekkernij nog eens gebakken werd. Zaterdag worden de eerste koeken van de pui van het gemeentehuis gegooid, tijdens de avondmarkt.

De oudere inwoners van Knesselare zullen de Tijlkoek nog wel kennen, maar heel wat jongere inwoners horen het wellicht in Keulen donderen. De Tijlkoek werd in 1951 voor het eerst gebakken in het dorp, maar verdween na 1976 uit de rekken van de bakkers. Nu slaan de drie warme bakkers van Knesselare de handen in mekaar. Jarryd Dhaene en Anke De Coninck van bakkerij A&J, Tony van bakkerij Vanhecke en Luc Van Oost van bakkerij Borrebrandt hebben samen een nieuwe Tijlkoek ontwikkeld.





"We zijn met ons drie samengekomen en hebben een nieuw recept voor de Tijlkoek", zegt bakker Johny van bakkerij Vanhecke. "Het is een zacht luxedeeg geworden, met honing en banketbakkerspudding. De koek heeft de vorm van Tijl Uilenspiegel, dus beetje het hoofd van een nar. Zaterdag worden er op de avondmarkt 150 Tijlkoeken van de pui van het gemeentehuis gegooid. Nadien is de lekkernij verder bij de warme bakkers te krijgen voor 1 euro per stuk. Blij dat Knesselare opnieuw een eigen streekspecialiteit heeft."





Het was in 1951 dat de Tijlkoeken voor het eerst gebakken werden in Knesselare. Niet toevallig, want Knesselare is in veel geschriften naast Damme één van de geboortedorpen van Tijl Uilenspiegel. "Reus Tijl werd hier in 1951 gedoopt en gevierd, en toen werden in Knesselare Tijlkoeken uitgedeeld", zegt Marie-Paul De Kesel van Unizo, die de bakkers vroeg om de lekkernij nieuw leven in te blazen. "Veel informatie over de koeken hebben we niet terug gevonden in de geschiedenisboeken. In 1976 werden de Tijlkoeken zeker nog eens gebakken, toen er in Knesselare een groot Tijlfeest gehouden werd en het standbeeld op De Plaats ingehuldigd werd. Ook toen werden de koeken van op de pui gegooid. Blij dat we dat 42 jaar later opnieuw kunnen doen. De fanfare had in 1976 ook een Tijl Uilenspiegelmars gecomponeerd, en die gaan ze zaterdag ook nog eens spelen."





Reuzen

De avondmarkt van Knesselare draait op zaterdag 23 juni niet alleen rond de Tijlkoeken, maar staat ook volledig in het teken van de reuzen. De Reuzenavondmarkt start om 19 uur met een kinderstoet, de muziekvereniging, er is een Bellenman en de Steltenlopers van Merchtem komen langs. Er zijn optredens van Time2Dance, en om 21.30 uur draait Knesselarenaar Sven Ornelis de leukste foute hits op De Plaats. Later op de avond speelt de band Bonnie Tiger.