Theofiel en Monique uit Knesselare vieren gouden jubileum Joeri Seymortier

26 december 2018

10u18 0 Knesselare Theofiel Steyaert en Monique Willems uit de Schapersbosstraat in Knesselare hebben hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd.

Het gouden koppel leerde elkaar kennen in de Poezenhoek. Ze kregen twee kinderen en twee kleinkinderen. Theo was metaalarbeider bij Omco Aalter, Monique was arbeidster bij Siemens Oostkamp en werkte ook in Het Klavertje Vier. Nu genieten ze vooral van de familie, en zorgen ze graag voor de kleinkinderen. Hun geheim om zo lang samen te blijven? “Elkaar respecteren en ruimte geven”, klinkt de gouden raad.