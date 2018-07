Sportvliegtuigje maakt noodlanding op vliegveld 30 juli 2018

02u33 0 Knesselare Het was de adem inhouden zaterdagnamiddag rond 15 uur op het vliegveld van Ursel, een deelgemeente van Knesselare. Een ULM-vliegtuig, een klein sportvliegtuig, was tijdens het vliegen zijn achterste rechterwiel verloren. Waardoor de man een groot probleem had om te landen.

De piloot kreeg de instructies om eerst zijn brandstof op te vliegen vooraleer te landen. Hij cirkelde vaak over het vliegveld en de vliegclub van Ursel, waar de spanning te snijden was. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse: brandweer, MUG, politie en een grote tankwagen van Brandweerzone Meetjesland. De hulpdiensten werden tijdens het wachten kort gebrieft bij eenzelfde type vliegtuig. Erna vertrokken ze richting de plek waar het vliegtuigje ging landen, om de piloot bij te staan en de eerste hulp te verlenen. Enkele leden van de club keken met verhoogde hartslag toe. "Het is een ervaren piloot, hij weet wat hij moet doen. Hij moet op zijn linkerachterwiel landen en erna op zijn neuswiel. En tegensturen zodat het gewicht niet op zijn kant zonder wiel komt. Qua gewicht zit hij al goed. Hij zit sowieso langs de juiste kant van het vliegtuig, de linkerkant." De spanning was dan ook te snijden toen de piloot rond 16.30 uur de noodlanding inzette. Hij leek even te worstelen met de wind, maar kon het vliegtuigje zonder al te veel schade veilig op de grond zetten. "Een perfecte landing", klonk het bij Vliegclub Ursel. De piloot kwam er vanaf zonder enige verwondingen.





(JEW/DJG)