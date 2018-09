Speelterrein Flabbaert wordt vernieuwd Joeri Seymortier

04 september 2018

09u31 0

Speelterrein Flabbaert in Knesselare krijgt binnenkort een grondige make-over. “Op woensdag 5 september leggen we de plannen voor aan alle geïnteresseerden”, zegt schepen Hedeli Sassi (Groep 9910). “Het speelterrein moet een creatieve en natuurlijke speelplek worden voor de jeugd. Het infomoment vindt plaats op woensdag 5 september om 20 uur in de cafetaria van de sporthal, in de Prinsengoeddreef 33 in Knesselare. Iedereen is die avond welkom.”

Info: www.knesselare.be.