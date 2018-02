Snelheidsborden op doortocht 09 februari 2018

De gemeente Knesselare heeft vaste snelheidsborden geplaatst op de doortocht in de dorpskern van Ursel. Dwars door het dorp loopt de gewestweg die Aalter met Eeklo verbindt. De rijweg is er metersbreed, maar pal in het centrum mag je maximum dertig per uur rijden. Wie sneller dan dertig rijdt, krijgt zijn of haar snelheid in rode cijfers te lezen. Pas wanneer je trager dan dertig kilometer per uur rijdt, zijn de cijfers groen en worden bestuurders bedankt. "Dergelijke snelheidsborden doen bestuurders effectief trager rijden." (JSA)