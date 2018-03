Slachtoffer vluchtmisdrijf spoort de dader zelf op FACEBOOKPOST LEIDT TOT GOUDEN TIP WOUTER SPILLEBEEN EN SIEBE DE VOOGT

06 maart 2018

02u49 0 Knesselare Nadat de auto van Jonas De Groote (28) uit Ursel zaterdagnacht tot schroot herleid werd en de andere bestuurder het hazenpad koos, is hij zelf op zoek gegaan naar de dader. Een Facebookpost leidde tot een gouden tip waardoor Jonas de aanrijder kon confronteren. "In het slechtste geval kon hij iemand doodgereden hebben."

Zaterdagnacht ging Jonas met een paar vrienden uit in de Club 54 in het West-Vlaamse Oedelem bij Beernem. Hij bracht een vriend naar huis en reed dan nog terug naar het café, maar langs de Oedelemsteenweg knalde een tegenligger frontaal tegen zijn wagen. "Die kwam aan hoge snelheid uit de bocht en reed me aan op de linkerflank", vertelt Jonas. Zijn auto was zwaar gehavend en kon niet meer verder rijden, maar de tegenligger kon dat wel. Die ging ervandoor voordat Jonas erin slaagde zijn deur te openen.





Jonas nam onmiddellijk contact op met de politie, maar besloot ook zelf op zoek te gaan naar zijn aanrijder. Een paar brokstukken van de aanrijdende wagen hielpen hem daarbij. "Doordat de politie een stuk van de bumper had, konden ze via de garage achterhalen over welk type auto het ging, een Volkswagen Golf", vertelt Jonas. "Ik had 's nachts al gezegd dat ik de gebeurtenissen zou delen op Facebook. Daar reageerde de politie niet speciaal op, ze zeiden alleen dat de collega's allemaal verwittigd waren en dat ze het nodige zouden doen."





1.400 keer gedeeld

Jonas plaatste een bericht op Facebook dat in een paar uur tijd 1.400 keer gedeeld werd. Hij was op zoek naar getuigen of lezers die wisten wie de aanrijder kon zijn. Iemand liet hem zondagochtend anoniem weten dat hij een gehavende Golf had zien staan in Sint-Joris. Zijn vrienden kamden de straten daar uit en vonden de gehavende auto. "Ik heb de politie verwittigd voor ik er zelf naartoe ging. Een vriend van me is me dan komen halen en we zijn samen naar daar gereden. Ik ben meteen verhaal gaan halen. Ik moest gewoon weten wat er in zijn hoofd omging om niet te stoppen. Misschien had hij iemand zwaar verwond, of in het slechtste geval zelfs doodgereden!"





Kort daarna kwam ook de politie aan, die de jonge chauffeur verhoorde. Die bleek te rijden met een voorlopig rijbewijs en hij gaf ook toe dat hij te veel gedronken had. De jonge man excuseerde zich tegenover zijn slachtoffer. "Ik laat de verzekering nu zijn werk doen en ik zie wel wat er komt", zegt Jonas, die na een medisch onderzoek geen ernstige verwondingen bleek te hebben.





"Ieder is vrij om op zoek te gaan naar de aanrijder via sociale media", zegt commissaris Rudi Vanlerberghe van politie Het Houtsche. "We raden wel aan steeds aangifte te doen, zoals deze man deed."





De aanrijder zal zich nog in de politierechtbank moeten verantwoorden voor het rijden onder invloed van alcohol, rijden met een ongeldig rijbewijs en voor het vluchtmisdrijf.