Schepen trouwt als laatste in autonome gemeente Knesselare Sabine Van Wonterghem (49) wuift politiek en haar gemeente uit Joeri Seymortier

29 december 2018

13u29 0 Knesselare Schepen Sabine Van Wonterghem (49) uit Knesselare is zaterdagmiddag getrouwd. Zij en haar man Peter Vermeulen (55) zijn daarmee het allerlaatste trouwkoppeltje van de autonome gemeente Knesselare. Op 1 januari gaat Knesselare een fusie aan, en wordt het deel van Aalter. Ook voor burgemeester Erné De Blaere was het zijn laatste huwelijk.

Schepen Sabine Van Wonterghem van Knesselare is getrouwd met haar grote liefde Peter. Heel bewust kozen ze er voor om dat te doen op 29 december. Ze wilden persé het allerlaatste koppel zijn, dat zou trouwen in de autonome gemeente Knesselare. Volgend jaar wordt er wel nog getrouwd op het gemeentehuis van Knesselare, maar dan zal dat deel uitmaken van de nieuwe fusiegemeente Aalter.

“Het was een heel bewuste keuze om als laatste koppeltje in Knesselare te trouwen”, straalt bruid Sabine. “We gaan nu samen in Putte bij Mechelen wonen, dus ik verlaat mijn heimat voor de liefde. Ik heb meer dan een half jaar getwijfeld of ik zou stoppen met gemeentepolitiek of niet. Maar als ik aan politiek wilde blijven doen, dan moest ik hier blijven wonen. Na drie jaar heen en weer rijden, hadden we het allebei wel een beetje gehad. Toen ik beslist had om te stoppen met politiek, heeft Peter mij ten huwelijk gevraagd. We vonden het allebei een leuk idee om dat op het einde van mijn politiek ambt te doen. Ik vind het echt een eer om als schepen van onder andere Feestelijkheden zelf de laatste trouwer te mogen zijn in ons gemeentehuis.

Mammie en pappie

Peter heeft één volwassen zoon, Christophe. Sabine heeft twee volwassen zonen, Thomas en Thijs. “Sinds kort weten we dat ook nog eens mammie en pappie worden, dus het kan echt niet op”, zegt Sabine. “Het was de voorbije weken echt een roetsjbaan van emoties. Stoppen met politiek, een huwelijk voorbereiden, een verhuis voorbereiden en ook nog eens grootouders worden. Ik ben drie jaar schepen geweest in Knesselare, en vond het een fantastische ervaring. Ik had dit voor geen geld van de wereld willen missen. Ik heb wel geleerd dat er bij elke beslissing een zware administratieve rompslomp gepaard gaat. Van administratieve vereenvoudiging is er nog maar weinig sprake. Of ik spijt heb dat ik de stap niet mee zet naar de fusiegemeente? Neen. Ik vertrouw op mijn Knesselaarse collega’s, dat zij ook in de nieuwe fusiegemeente Aalter voor onze belangen zullen vechten. Ik ben nu klaar voor een nieuw leven.”

Burgemeester

Ook voor Erné De Blaere was het een bijzonder moment. Het was zijn laatste officiële opdracht als burgemeester van Knesselare. “De laatste keer dat ik de sjerp mocht omdoen was best wel speciaal. Ik ben er zeker van dat de opvolgers in de nieuwe fusiegemeente Aalter dat heel goed gaan doen”, zegt Erné De Blaere nog.

Aalter en Knesselare maken zich nu op voor het grote fusiefeest. Maandag om 23.15 uur is iedereen uitgenodigd op de Markt van Aalter voor Sergio, vuurwerk en gratis drank.