Samen met zwerm vogels de lucht in op Ursel Avia 28 juni 2018

02u41 0 Knesselare Het militair vliegveld van Ursel is dit weekend het decor voor een nieuwe editie van het luchtvaartevent Ursel Avia.

Er zullen zaterdag en zondag zeventig vliegtuigen landen op het Ursels tarmac. Een bijzondere deelnemer is de Fransman Christian Moullec. Hij vliegt in zijn ULM (Ultralicht Motorvaartuig, red.) en heeft vogels getraind om dicht bij hem mee te vliegen. Naast de piloot kan er telkens nog één persoon mee, die van het spektakel kan genieten en de vogels bijna kan aanraken. "Iets waarvan je mond open valt", zegt Kurt Plyson. "De mens leerde vliegen door vogels te observeren, en door hun techniek over te nemen. De man probeert al sinds 1995 wilde vogels te trainen en leert vogels samen met hem vliegen: hij in zijn ULM, en zijn gevleugelde vrienden puur natuur. Mens en dier samen in de lucht. Een uniek schouwspel op de tonen van klassieke muziek."





Seaking als eregast

Vliegclub Ursel blaast dit jaar veertig kaarsjes uit en dat wordt dit weekend ook gevierd. De Seaking van het 40ste Smaldeel uit Koksijde is eregast, maar er is een pak meer te zien. "We zijn een evenement voor de hele familie, en willen het hele gezin dicht bij de magie van het vliegen brengen. Een bezoeker moet hier luchtvaart kunnen ademen en beleven", zegt Plyson.





10 euro voor ticket

Je kan op 30 juni en 1 juli naar Ursel Avia van 10 tot 18 uur. Een ticket kost 10 euro, kinderen tot 12 jaar gratis. Meevliegen kan ook. Info: www.urselavia.be.





(JSA)