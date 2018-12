Rijverbod voor bestuurder die met 91 per uur door zone 50 in Knesselare zoeft Sam Ooghe

06 december 2018

14u54 0 Knesselare Een man uit de regio van Aalter heeft een rijverbod gekregen omdat hij met 91 per uur door een zone 50 reed in Knesselare.

Hij werd in september vorig jaar vroeg in de ochtend geflitst in de Hellestraat (N368). Daar bedraagt de maximaal toegestane snelheid voor een groot deel van het traject 70 kilometer per uur, maar de agenten stonden opgesteld in de zone 50, dichterbij het dorp zelf.

De bestuurder was niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd al meermaals veroordeeld, onder meer voor het negeren van een rood licht en andere snelheidsovertredingen. De rechter legde een rijverbod van 15 dagen op, en een effectieve boete van 400 euro.