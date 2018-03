Politie escorteert heftruck die auto vervoert 24 maart 2018

De politie stootte gisterenochtend op een vreemd tafereel in Knesselare, waar de bestuurder van een vorkheftruck een auto probeerde te vervoeren. "Dat kan niet de bedoeling zijn", klinkt het. Een truckchauffeur filmde de heftruck die onder begeleiding van een politiecombi in een woonwijk in Knesselare reed en plaatste het filmpje op Facebook. Daar werd meteen beweerd dat het om een foutparkeerder ging die in plaats van met een takelwagen, met een heftruck werd weggebracht. Maar dat klopt niet volgens de politie. "De vorkheftruck werd door de ploeg aangetroffen en het is zeker niet normaal dat een wagen op die manier vervoerd wordt. Een auto die in beslag genomen wordt, vervoeren we altijd met een takelwagen. De combi heeft de heftruck begeleid zodat die op een veilige manier terug geraakt is." De bestuurder van de heftruck mag zich nog aan een stevige boete verwachten. (WSG)