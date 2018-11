Persoon gereanimeerd na zware val in Ursel Jeroen Desmecht

26 november 2018

18u26 2 Knesselare Een persoon geraakte maandagnamiddag rond 15 uur zwaargewond na een val. Het slachtoffer moest ter plaatse worden gereanimeerd.

Het incident gebeurde in een huis in de Vrekkemstraat in Ursel. Over de exacte omstandigheden is momenteel weinig geweten. De hulpdiensten moesten rond 15 uur uitrukken en de persoon ter plaatse reanimeren. Het slachtoffer is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Ook de politie was even ter plaatse.