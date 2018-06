Pak muziek in kermisweekend 07 juni 2018

02u32 0

Ursel viert dit weekend kermis en maakt er van vrijdag 8 tot en met zondag 10 juni een muzikaal weekend van.





Op vrijdag 8 juni wordt vanaf 19 uur gestart met DJ Klutske, Jacco Ricardo aan De Pallieter en een liveshow met coverband Rebaund. Zaterdagochtend is er een vinkenzetting en start er een oldtimerrit. Tussen 15.30 en 19 uur worden de oldtimers weer op het dorp van Ursel verwacht. Zaterdagavond is er een foute party met DJ Kris.





Ook zondag 10 juni staat volledig in het teken van muziek. Zangeres Petra zingt tijdens het aperitiefmoment tussen 11 en 13 uur een thuismatch. In de namiddag zijn er optredens van Bart Van Genth en Mike Anthony. Aan De Pallieter zijn er zondag vanaf 15 uur optredens van Jason Bradley, Azdamme, Rene Troost en ambiancemaker Yves Segers. Alle optredens zijn gratis. Zondag komen ook liefhebbers van rommelmarkten aan hun trekken. Van 7 tot 18 uur kan je in de zijstraten van het dorpsplein tientallen kramen bezoeken.





Maandag 11 juni is er om 17 uur een kinderuurtje op de kermis en wordt de kermis om 18.30 uur afgesloten met een wielerwedstrijd van elite zonder contract en beloften. (JSA)