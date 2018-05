Overgrootvader Jozef trots op dubbel viergeslacht 25 mei 2018

Jozef Van den Kerchove uit de Heilig Sakramentstraat in Knesselare is apetrots op het dubbel viergeslacht in zijn familie. De man wordt volgende maand 86 jaar en verwelkomt Finn en Aiden Van den Kerchove met open armen. Het is de kersverse tweeling van Vico Van den Kerchove (28) en zijn vrouw Wendy Verspeelt uit Oostakker bij Gent. Ook opa Patrick Van den Kerchove (54) woont in Oostakker.





(JSA)