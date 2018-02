Over vluchtheuvel en 50 meter verder tegen auto BESCHONKEN CHAUFFEUR RICHT RAVAGE AAN IN HELLESTRAAT JURGEN EECKHOUT

02u29 0 Knesselare Een Pool heeft zaterdagavond in beschonken toestand een ravage aangericht in de Hellestraat in Knesselare. Met hoge snelheid ramde hij eerst een vluchtheuvel en knalde hij vijftig meter verder op een geparkeerde auto. De politie onderzoekt of hij eerder een ongeval met vluchtmisdrijf veroorzaakt had in Beernem.

Rond 21.15 uur schrikte de Hellestraat op na een luide klap. Heel wat buurtbewoners kwamen verschrikt buiten kijken en zagen een getunede Opel Astra dwars op de rijbaan staan. "Het motorblok begon te branden en we zagen dat er nog iemand in de wagen zat", zegt een buur. "Samen met een buurman heb ik die man uit de wagen gehaald en met een brandblusapparaat de beginnende brand geblust. We waren bang dat de auto nog verder zou branden. Die bestuurder stonk echt naar alcohol." De brandweer heeft dan het motorblok verder geblust.





De Poolse bestuurder liep uiteindelijk slechts lichte verwondingen op aan zijn hoofd, wat een mirakel is als je kijkt naar de ravage die hij veroorzaakt had. De man kwam vanuit Beernem en in de kaarsrechte Hellestraat botste hij eerst met hoge snelheid op een vluchtheuvel. Met een aangereden voorrangsbord onder zijn wielen probeerde de man nog bij te sturen, maar de controle was hij volledig kwijt. Na een smak tegen enkele blokken botste hij tegen de geparkeerde Volkswagen Golf van bewoner Matthias M. Beide wagens liepen heel veel schade op na de zware klap. Vooral de Opel Astra was rijp voor de schroothoop.





Auto als buffer

"Het is geen geheim dat hier veel te snel wordt gereden", zegt Steven De Flou. De Pool was met zijn Astra op de boordstenen voor het huis van Steven gebotst. "Ik denk dat die man enorm snel moet gereden hebben, als je ziet dat zijn velg gewoon in tweeën is gebroken door de klap tegen die blokken. Nog een geluk dat hij daar eerst is tegen gebotst en zo vaart minderde. Het is erg jammer voor Matthias dat juist zijn wagen hier geparkeerd stond. Maar anders was die Pool ons huis binnen gereden." De politie zette de straat zaterdagavond urenlang in beide richtingen af voor alle verkeer. Ter plekke bleek dat de man mogelijk ook een ongeval veroorzaakt had met vluchtmisdrijf in het Industriepark in Beernem. De lokale politie onderzoekt of dat zo is.





Eenrichtingsverkeer

De verkeerssituatie in de straat is al een tijdje hét gespreksonderwerp. Op de kaarsrechte baan gebeurden al enkele zware ongevallen. "Er zouden dringend maatregelen moeten genomen worden zodat de snelheid mindert", stelt De Flou. "Maar het is een provinciebaan en de gemeente kan dus niks doen. Leg hier aan het kruispunt met de Kwadamstraat een grote rotonde aan en voer eenrichtingsverkeer in. Dat zou al veel miserie besparen."