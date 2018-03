Oud-beroepsrenner Jozef Timmerman (76) overleden 13 maart 2018

02u49 0

Knesselare rouwt om het overlijden van gewezen beroepsrenner Jozef Timmerman. Hij werd 76 jaar.





Jozef Timmerman was in zijn jonge jaren beroepsrenner en ook oprichter van de wielertoeristenclub WTC Knesselare. Hij koerste als beroepsrenner van 1964 tot 1971, en deed dat in de kleuren van De Groene Leeuw en ook Willem II. Hij was zo op het einde van de jaren zestig een ploegmaat van de legendarische Rik Van Looy. In 1962 won Timmerman als belofte een rit in de Ronde van België. Een jaar later won hij ook nog de toenmalige Omloop Het Volk bij de beloften.





Zijn dochter Josephine Timmerman, familie en vrienden nemen afscheid van Jozef Timmerman, op vrijdag 16 maart om 11 uur in de Sint-Willibrorduskerk in Knesselare. (JSA)