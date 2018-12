Oona en Iris verzamelen 7.000 euro voor Rode Neuzen Dag Anthony Statius

12u04 0 Knesselare Oona Claeys (13) uit Knesselare en Iris De Muynck (13) uit Ursel hebben met hun acties voor Rode Neuzen Dag een mooi bedrag van 7.000 euro kunnen verzamelen.

Oona en Iris vertelden in oktober hun verhaal in deze krant. De twee vriendinnen kampen zelf met hun eigen angsten, zorgen en problemen, en willen het taboe mee helpen doorbreken door zich volop in te zetten voor Rode Neuzen Dag.

Met hun zelf ontworpen armbandjes LACH!XO haalden de meisjes maar liefst 3.600 euro op. Birgit van Mol kocht het eerste bandje en klopte het eindbedrag op Vtm af met haar bandje rond de pols. Daarnaast organiseerde het duo samen met hun mama’s een familiehappening met onder andere een bezoek van Sinterklaas, heel wat leuke workshops, een tombola, een bezoek van Missy Muis en muziek van Ronya, Synquence, Wim Soetaert en Vincent Goeminne en Suspenders’ Gravity. Samen met de bandjesactie kwam men aan een bedrag van 6.968 euro, dat werd afgerond naar 7.000 euro.

“Dankzij alle hulp van vrienden en familie werd het een groot succes”, zeggen de meisjes. “We willen iedereen bedanken die op gelijk welke manier zijn of haar steentje heeft bijgedragen.”