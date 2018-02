Onze Roem start seizoen 23 februari 2018

Op zondag 25 februari start WTC Onze Roem Knesselare haar 48ste fietsseizoen. Om 8 uur is er een eucharistieviering met aansluitend de traditionele fietsenwijding. Daarna krijgen de leden koffiekoeken en koffie in clublokaal Café De Sporting, bij Jona. Om 9 uur start de openingsrit.





Op zaterdag 3 en zondag 4 maart is er dan de eerste organisatie van dit jaar: de toprit van 50 kilometer. Starten kan dan vanuit de jeugdlokalen De Flabuit op het sportterein van Knesselare. Zaterdag tussen 8 en 14 uur, en op zondag tussen 8 en 10 uur. Info: www.wtcknesselare.be. (JSA)