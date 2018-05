Okra zet witte sector in de bloemetjes 04 mei 2018

Okra Ursel heeft de verpleegkundigen en vrijwilligers van woonzorgcentrum Onderdale in Ursel in de bloemetjes gezet. Dat gebeurde symbolisch met het uitreiken van hartjes aan de mensen uit de witte sector. "We hebben de hartjes uitgereikt aan alle verpleegkundigen en vrijwilligers. Directie, personeel en vrijwilligers waren in grote getale aanwezig", zegt Laurent Van de Reviere. "De hartjes zijn een teken van dank voor de verzorging van onze zorgbehoevende Okra-leden en alle bewoners van het woonzorgcentrum Onderdale."





(JSA)