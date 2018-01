Nieuwe kraan 02u35 0

De gemeente Knesselare koopt nog dit jaar voor 130.000 euro een nieuwe kraan voor de technische dienst. Maar is dat nog nodig door de fusie met Aalter? "Die kraan is echt wel nodig", zegt schepen van Financiën Herlinde Trenson (Groep 9910). "Deze aankoop gebeurt in nauw overleg met Aalter. Ook volgend jaar, na de fusie, zal die kraan nog goed van pas komen." (JSA)