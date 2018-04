Nekke open, Gentweg half mei dicht 7,5 MAANDEN LANG GEEN VERKEER TUSSEN ZOMERGEM EN URSEL JOERI SEYMORTIER

24 april 2018

02u43 0 Knesselare Nekke en de Spinhoutstraat in Zomergem gaan vrijdag na bijna een jaar werken weer open. Zo kan het verkeer opnieuw vlot van Zomergem naar Hansbeke en Bellem. Maar vanaf 14 mei is alle verkeer tussen Zomergem en Ursel onmogelijk. Dan starten grote werken en gaat de Gentweg dicht.

Zomergem rolt van de ene grote bouwwerf in de andere. Half mei wordt de grote werf op de Gentweg opgestart, maar dat kon niet vooraleer Nekke en de Spinhoutstraat weer open waren. "De werken op de weg tussen Zomergem en Hansbeke zijn zo goed als klaar", zegt schepen van openbare werken Nicholas Spinel (CD&V). "Op vrijdag 27 april gaan Nekke en de Spinhoutstraat weer open voor alle verkeer. Zo zal iedereen vanuit Hansbeke en Bellem weer langs de 'dertien bochtjes' naar Zomergem kunnen komen."





Wanneer de doortocht naar Hansbeke weer open is, kan eindelijk gestart worden met de grote wegenwerken tussen Zomergem en Ursel. Maar de Gentweg gaat niet meteen dicht. "Die werken zullen pas op maandag 14 mei starten", zegt schepen Spinel. "Het zou al te gek zijn om volgende maandag al met die werken te starten, de dag voor de feestdag 1 mei. De week nadien is er met Hemelvaart trouwens weer een feestdag. In samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer werd beslist om de werken in de Gentweg pas te starten na die twee 'korte weken'".





Twee omleidingen

De werken op de baan tussen Ursel en Zomergem duren tot eind dit jaar, of zelfs begin 2019. De aannemer start half mei aan de kant van Zomergem. "Tegen eind deze zomer zouden de werken afgerond zijn op het grondgebied van de gemeente Zomergem. Erna schuift men verder op naar grondgebied Ursel, waar ook rioleringswerken dienen te gebeuren. Er zijn twee mogelijke omleidingen. Via Hansbeke en de E40 kan je naar Aalter en Ursel. Of je kan ook via Oostwinkel naar Ursel rijden", zegt Spinel.





Ondertussen is aannemer Aclagro gisteren ook gestart met de heraanleg van de Hofbouwstraat, Chrysantenstraat en Kruisdreef. De Azaleastraat wordt in dat kader tot 21 mei afgesloten, tussen Den Boer en de Chrysantenstraat. De werken zijn opgedeeld in vier zones. In de Chrysantenstraat wordt gewerkt van 23 april tot eind september. In de Hofbouwstraat, tussen Azaleastraat en Kruisdreef, wordt gewerkt van half juni tot half oktober. De Kruisdreef is aan de beurt van augustus tot eind oktober. De Hofbouwstraat, tussen Kruisdreef en Luitenant Dobbelaerestraat, is aan de beurt van eind augustus tot eind december.





Website

Je kan de verschillende werken in Zomergem op de voet volgen op de website www.zomergem.be.