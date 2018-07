N44 versperd na zware aanrijding 03 juli 2018

De N44 was gisterennamiddag in Knesselare in de richting van Aalter volledig versperd na een zwaar verkeersongeval. Een bestelwagen was er rond 13.30 uur achteraan ingereden op een vrachtwagen van de firma De Bree uit Maldegem. Door de klap zat de bestuurder vast in de bestelwagen en moest de brandweer hem bevrijden. De deur zat immers vast. Het slachtoffer werd gewond maar bij bewustzijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Hij verkeerde niet in levensgevaar. De bestelwagen liep vooraan heel zware schade op en moest getakeld worden. De vrachtwagen kon zonder problemen voortrijden. Een uurtje later was de rijbaan volledig vrijgemaakt door de brandweer en kon het verkeer weer vlot passeren. (JEW)