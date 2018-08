Motorrijder slipt op mazoutspoor 08 augustus 2018

02u47 0

In de Hellestraat in Knesselare is gisterochtend mazout op de rijbaan gelekt. Het mazoutspoor was verspreid over een tiental meters. Juist toen een bezorgde bewoner rond 10.30 uur belde om de brandweer en politie hiervan te verwittigen, gleed een motorrijder uit op het spoor en kwam ten val. De motorrijder die richting Beernem reed, kwam er lichtgewond vanaf en had enkele schaafwonden. Zijn motor had wel veel schade opgelopen. De brandweer kwam ter plekke om vanaf De Plaats tot voorbij de Kwadamstraat de straat op te kuisen.





(DJG)