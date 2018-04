Laatste PK tijdrijden op militair domein? 05 april 2018

Het Provinciaal Kampioenschap tijdrijden wordt vandaag, donderdag, gereden op het militaire domein in Ursel. Wellicht voor de laatste keer op die locatie. "We hebben uitzonderlijk toestemming verkregen om het kampioenschap op de landingsbanen van het militair domein te organiseren", zegt Fredy Tanghe van wielerclub 't Meetjesland. "Van 15 maart tot 30 juni is het volop broedseizoen. Het Drongengoed is een belangrijk natuurgebied en dan mogen er volgens Defensie geen recreatieve activiteiten georganiseerd worden."





Dit jaar is er wel nog een wielerfeest. Vandaag kan je vanaf 13 uur de renners aan het werk zien. Vandaag is het de beurt aan de junioren -17 en 18-jarigen en de aspiranten. De toegang is gratis. Het domein is bereikbaar via de Urselseweg en de inkom van Vliegclub Ursel. (JSA)