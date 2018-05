Korte zondvloed zet Aalterseweg blank 28 mei 2018

02u45 0

Het verwachte onweer dit weekend liet lang op zich wachten, pas rond 21 uur gisteravond gingen de hemelsluizen open. Het onweer trok van Knesselare richting Maldegem en Eeklo. In Knesselare stonden onder andere de Veldstraat, Aalterseweg en Urselseweg onder water. De buurtbewoners konden niks anders doen dan toekijken. De brandweer had de handen vol en volgden het onweer op de voet, straat na straat. Sommige straten werden preventief afgesloten om veiligheidsredenen, andere konden vrijgemaakt worden. Op sommige plekken zoals in Zomergem viel er naast de regen ook zware hagel. Met hagelstenen tot wel 2 cm diameter. De waterschade bleek al bij al goed mee te vallen, het water liep vlot weg en de brandweerzone Meetjesland greep kordaat in. (DJG)