Kleuters schitteren in 'De 4 seizoenen' 09 februari 2018

Onze School, de vroegere Sint-Medardus basisschool in Ursel, heeft een grootouderfeest georganiseerd. De kinderen hebben weken geoefend voor een eigen show.





"Onze kleutertjes zorgden voor mooie dansjes op zwoele nummers", zegt directeur Galatea Goudeseune. "De show nam alle grootouders mee doorheen de vier seizoenen. Elke klasgroep bracht twee nummertjes, in mooie outfits met kleurrijke attributen. Nadien werden oma en opa nog verwend met een tas koffie, een heerlijk stuk gebak en een jenevertje voor de liefhebbers. We kregen heel wat steun van de plaatselijke middenstand om dit feest te kunnen organiseren." (JSA)