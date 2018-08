Kinderopvang 25 jaar oud 18 augustus 2018

De gemeentelijke kinderopvang van Knesselare blaast binnenkort 25 kaarsjes uit en dat zal uitgebreid gevierd worden. Hou nu alvast zondag 2 september vrij, want dan wordt een groot kinderfeest georganiseerd. "Er wordt gevierd dat de voormalige sigarenfabriek in het Hemelrijkpark een kwarteeuw geleden een kinderopvang werd", zegt schepen Herlinde Trenson (Groep 9910). "Iedereen is welkom om mee te vieren. Natuurlijk de kinderen van vandaag, maar graag ook de mannen en vrouwen die in de beginjaren als kindje in de opvang gezeten hebben." Wie inschrijft voor 20 augustus, krijgt gratis versnaperingen op het feest. Info: bko@knesselare.be. (JSA)