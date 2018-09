Kinderfeest voor 25 jaar opvang in sigarenfabriek 01 september 2018

02u28 0

De kinderopvang van Knesselare bestaat 25 jaar en viert dat op zondag 2 september. Iedereen mag komen meevieren.





"Het is precies 25 jaar geleden dat de voormalige sigarenfabriek in het Hemelrijkpark een kinderopvang werd", zegt schepen Hedeli Sassi (Groep 9910). "Dat verdient een feestje, en dat komt er ook: op zondag 2 september. In en rond de kinderopvang in de Kerkstraat is er van 11.30 tot 16 uur heel wat te doen en te beleven. De kinderanimatie start om 11.30 uur met little pony's, een clown met ballonnen, grime en glittertattoos, een parcours met circusfietsen en rondrit met koets. Er zijn ook rondleidingen, zodat je de sfeer van vroeger nog eens kan opsnuiven. The Impulse is een band die bestaat uit jonge gasten die vroeger ook naar de opvang gingen. Om 14 uur staan zij op het podium. Om 15 uur volgt een discoparty voor kinderen."





Iedereen is welkom om mee te komen feesten. Inschrijven is niet nodig. (JSA)