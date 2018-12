Kerstfeest voor alleenstaanden na Aalter nu ook in Knesselare Joeri Seymortier

07 december 2018

14u49 2 Knesselare De Toevlucht organiseert in Aalter voor de achtste keer ‘Kerstfeest in alle eenvoud’. Door de fusie wordt het feest nu ook voor het eerst in Knesselare georganiseerd.

‘Kerstfeest in alle eenvoud’ is een kerstfeest voor mensen die tijdens de feestdagen op zoek zijn naar extra gezelligheid. “Door de fusie tussen Aalter en Knesselare gaan we dat nu ook voor het eerst in Knesselare organiseren”, zegt Bart De Meyer. “Op zaterdag 22 december vanaf 18 uur mogen we de zalen van Het Klavertje Vier gebruiken. Alle alleenstaanden uit Knesselare en Ursel mogen komen mee feesten. We serveren het feestmenu voor amper 15 euro, zodat iedereen kan meegenieten.”

Het kerstfeest in Aalter wordt gehouden op maandag 24 december om 18 uur in Kerkem. Ook daar betaal je 15 euro. Inschrijven moet voor beide feesten voor 17 december gebeuren en kan op 09/374.18.24 of vzwdetoevlucht@telenet.be.