Jonas (6) gaat voor origineelste communiefoto 08 mei 2018

02u46 0 Knesselare Jonas Schepers (6) uit Knesselare doet donderdag zijn eerste communie en steunt meteen ook de mug-helikopter.

Jonas is helemaal in de ban van de mug-helikopter en kreeg het voor mekaar dat zijn communiefoto's aan en in het toestel mochten genomen worden.





"Jonas is gek op alles wat vliegt, maar de mug-heli is voor hem heel bijzonder", zegt papa Joeri Schepers. "In het Meetjesland is er de laatste maanden wat discussie over de verdere financiering van de mug, en dus willen wij een symbolisch duwtje in de rug geven. Bij elk communieprentje geven we ook een sleutelhanger om de heli-vereniging te steunen. Wat dit oplevert? Zo'n goede 150 euro." (JSA)