Johannes en Lucretia zijn gouden koppel 09 augustus 2018

Johannes De Clercq en Lucretia Joos uit de Cardijnlaan in Ursel zijn vijftig jaar getrouwd en werden ontvangen op het gemeentehuis van Knesselare. Het gouden koppel leerde elkaar destijds kennen op het feest van een 100-jarige in Oostwinkel. Ze hebben drie kinderen en zes kleinkinderen. Johannes was metaalarbeider en Lucretia zorgde voor het huishouden. Hun geheim om zo lang samen te blijven? "Veel water bij de wijn doen", klinkt het in koor.





(JSA)