Jean en Annie vieren gouden huwelijk Joeri Seymortier

12 december 2018

10u45 0 Knesselare Jean De Neve en Annie De Boever uit de Heilig Sakramentstraat in Knesselare hebben hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd.

Het gouden koppel elkaar kennen tijdens vakantie bij één van de tantes. Ze kregen drie kinderen en negen kleinkinderen. Jean was matrijzenmaker en paswerker. Annie heeft gewerkt als verpleegster. Annie is nog heel actief in het verenigingsleven. Jean houdt van voetbal, vinkensport en muziek. Hun geheim om zo lang samen te blijven? “Scheiden is gewoon te kostelijk”, grapt Jean.