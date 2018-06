Infomarkt werken N461 05 juni 2018

De gemeente Knesselare en het Agentschap Wegen en Verkeer houden op woensdag 6 juni een infomarkt over de werken op de N461, de verbindingsweg tussen Ursel en Zomergem. De werken in Zomergem zijn ondertussen gestart. In augustus starten de werken aan de N461 op Ursels grondgebied. Om de bewoners en geïnteresseerden in te lichten wordt nu woensdag een infomarkt georganiseerd in de Katerhoek in Ursel. De gemeente Knesselare, het Agentschap Wegen en Verkeer, Farys en aannemer Verhelst zijn vanaf 19.30 uur aanwezig om vragen te beantwoorden. De plannen liggen ook ter inzage. Info: www.knesselare.be. (JSA)