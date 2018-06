Inbrekers maken 10 à 15.000 euro aan werkmateriaal buit 14 juni 2018

02u35 0

Bij één van de inbraken in het Industriepark Oost in het West-Vlaamse Beernem hebben dieven dinsdagnacht 10 à 15.000 euro aan werkmateriaal buit gemaakt bij een ruwbouwaannemer. "Het gaat om boormachines, schieters en andere kleine stukken", zegt Maarten Verdonck uit Knesselare. "Dergelijk materiaal kost makkelijk 1.000 euro per stuk. De buit loopt zo snel op." Maarten ontdekte de inbraak zelf, toen hij dinsdagmorgen naar een werf wilde vertrekken.





"De inbrekers drongen mijn loods binnen via een raam aan de voorkant. Ik ben meteen ander materiaal moeten gaan kopen, want ik kon mijn klanten natuurlijk niet in de kou laten staan. We zijn nog maar een klein jaar gevestigd in Beernem en het is al prijs. Vroeger zetten we ons materiaal in een soort garage naast een woning. Daar was veel meer sociale controle. Of ik mijn machines ooit nog zal terugzien? Daar heb ik weinig hoop op." (SDVO)