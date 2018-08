Hemelrijkpark twee dagen decor voor gezellig Cogetama Fest 07 augustus 2018

02u27 0 Knesselare Het Hemelrijkpark van Knesselare wordt op vrijdag 10 en zondag 12 augustus opnieuw het decor voor de derde editie van Cogetama Fest.

Op vrijdag 10 augustus wordt klein, maar gezellig gestart. Er is een live optreden van Skunk City, met aansluitend plaatjes door dj Crown. Een nieuw initiatief is 'Cogetama draait door'. Daarvoor kan je zelf een playlist van dertig minuten insturen via cogetamafest@gmail.com. "De playlists die het beste aansluiten bij een zomerse en chille parksfeer, zullen geselecteerd worden", zegt Kristof De Blaere. "Denk aan easy listening, soul, blues, jazz, funk, of aan artiesten als Neil Young, Nina Simone, Marvin Gaye, Bill Withers en Curtis Mayfield."





Op zondag 12 augustus wordt met twee podia gewerkt. Tussen 14 en 24 uur is er daardoor onafgebroken muziek. "We kozen op muzikaal vlak voor een bonte mix van lokaal talent in combinatie met enkele verrassende ambiancemakers", zegt Kristof De Blaere. "Zoals de traditie het wil, wordt Cogetama Fest geopend door de plaatselijke fanfare Willen is Kunnen. Daarna volgen nog optredens van Gitano Swing, Die Verdammte Spielerei, Karibu Orchestra, Company B, Liz Aku, Cafe Con Leche, Brass Rave Unit en dj Flavour Drop. Er zal ook dit jaar weer een mooie selectie van foodstands aanwezig zijn met topgerechten van lokale chefs. Er is een wijn- en champagnebar, en we brengen de nodige kinderanimatie."





Het volledige programma op de Facebookpagina 'Cogetama Fest'. (JSA)