Groen vraagt extra aandacht voor Ursel na fusie 29 augustus 2018

Groen Knesselare heeft een eisenpakket voor Ursel klaar, zodat ook dat dorp in de nieuwe fusiegemeente Aalter niet vergeten zou worden.





Knesselare en Ursel komen vanaf 1 januari bij Aalter en zullen samen de nieuwe gemeente Aalter vormen. Ursel is vandaag al een deelgemeente van Knesselare. Maar Knesselare wordt op zijn beurt eigenlijk ook een deelgemeente van het nieuwe Aalter. Groen vreest dat er te weinig aandacht zal overblijven voor de 'deelgemeente van de deelgemeente'.





"Ursel heeft zijn eigen identiteit", zegt Ann Depoortere van Groen. "Het is er gezellig. Iedereen kent iedereen. De inwoners willen dat na de fusie vooral zo houden. Uit onze bevraging bleek dat de inwoners van Ursel tevreden zijn. Maar er is ook werk aan de winkel. De beperkte mogelijkheden om het openbaar vervoer te gebruiken zijn een pijnpunt. Nogal wat Urselnaren fietsen dagelijks van Ursel naar Aalter. Het is een doorn in het oog dat dit langs de drukke Middelweg moet. Ook de groencontainers aan het voetbalveld wil iedereen behouden."





Pieter De Crem (CD&V) stelt gerust: "De fusie is er net om de dienstverlening in elk van de acht deelkernen van het nieuwe Aalter te versterken. Ook voor Ursel, dus. Ursel ligt in het nieuwe Aalter geografisch in het midden, en dat wordt een sterkte. Na de fusie in 1976 zijn de deelgemeenten van Aalter er allemaal beter op geworden. Dat zal bij Knesselare en Ursel niet anders zijn", belooft De Crem. (JSA)