Gouden feest voor René en Monique 13 februari 2018

03u02 0

René Stofferis en Monique Lambert uit de Kleine Berkenstraat in Knesselare zijn vijftig jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen in de Poezenhoek, bij Omer en Suzanne. Het gouden koppel heeft één dochter Sabine, een schoonzoon Johan en twee kleinzonen: Niels en Jens. René werkte bij Bekaert in Aalter, Monique als naaister en daarna als huisvrouw. René houdt van de duivensport, Monique van kleine uitstapjes en fietsen.





(JSA)