Gouden feest voor Martin en Elise uit Ursel Joeri Seymortier

13 december 2018

18u59 0 Knesselare Martin Gussé en Elise Bourguignon uit de Cardijnlaan in Ursel zijn vijftig jaar getrouwd en hebben hun gouden jubileum gevierd.

Elise leerde Martine kennen toen ze op vakantie kwam bij een vriendin. Het koppel kreen een dochter en een zoon, en heeft ook twee kleindochters. Martin werkte 36 jaar in de meubelfabriek Bauwens, en Elise zorgde voor het gezin. Martin is een motorliefhebber, houdt van miniatuurspoorwegen, fotografie en tuinieren. Elise houdt dan weer van breien, lezen en dessertjes maken. Vroeger was rotsklimmen hun gezamenlijke hobby.