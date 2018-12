Gouden feest voor Johan en Gisèle Joeri Seymortier

05 december 2018

10u25 0 Knesselare Johan Neirynck en Gisèle Noppe uit de Kluizestraat in Knesselare zijn vijftig jaar getrouwd, en vierden hun gouden bruiloft.

Ze leerden elkaar kennen in café Luna Poezenhoek in Knesselare, bij Omer en Suzanne. Het koppel kreeg twee kinderen en vier kleinkinderen. Johan was kraanman bij bouwbedrijven. Gisèle was kassierster en winkelbediende. Johan houdt nu vooral van fietsen en krulbollen, Gisèle geniet het meest van een terrasje doen met de vriendinnen. Hun geheim van zo lang samen blijven? “Elkaar ruimte en vrijheid geven. Niet gaan slapen zonder dat een meningsverschil is uitgepraat”, zegt het koppel met wijze woorden.