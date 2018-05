Gezocht: zestigjarigen 09 mei 2018

De werkgroep van de zestigjarigen uit Knesselare gaan op zoek naar leeftijdsgenoten. De zestigjarigen van Knesselare komen samen in De Swaene op zaterdag 29 september om 19.30 uur. Wie geboren is in het jaar 1958, houdt deze datum beter vrij. Info: joost.speeckaert@telenet.be. (JSA)