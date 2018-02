Gemeentehuis krijgt onthaalloket 13 februari 2018

Het gemeentehuis van Knesselare krijgt dit jaar een onthaalloket. Wie het gemeentehuis vandaag binnenstapt, passeert wel enkele kantoren, maar een onthaal is er niet. Er wordt al enkele jaren gezegd dat het onthaalloket er moet komen, maar dit jaar zal dat ook effectief gebeuren. Knesselare legt 65.000 euro aan de kant. De timing van de werken is niet toevallig. Volgend jaar gaat Knesselare de fusie met buurgemeente Aalter aan. "Met de uitbouw van een eigen onthaalloket willen we onderstrepen dat het gemeentehuis van Knesselare zeker niet gesloten zal worden na de fusie", zegt schepen Herlinde Trenson (Groep 9910) nog. (JSA)