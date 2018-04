Gemeente stuurt vereningen op reanimatiecursus 25 april 2018

Het gemeentebestuur heeft de verenigingen van Knesselare een cursus 'leren reanimeren' cadeau gedaan. Met automatische externe defibrillator (AED) kan je iemand reanimeren nadat die getroffen is door een hartstilstand. De opleiding was een groot succes. Verschillende leden, jong en oud, zakten af. "Verenigingen zijn het cement van onze gemeenschap en verdienen alle steun", zegt de gemeente. De cijfers tonen alvast aan dat een opleiding nuttig is. Wekelijks worden er in ons land ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand buiten een ziekenhuis. (JEW)