Gedaan met trouwen in Knesselare 2019 wordt overgangsjaar, vanaf 2020 enkel in Aalter Joeri Seymortier

10 december 2018

19u00 0 Knesselare De fusie van Aalter met Knesselare zorgt er voor dat het binnenkort gedaan is met trouwen in het gemeentehuis van Knesselare. Volgend jaar wordt nog een overgangsjaar, maar vanaf 2020 zullen alle huwelijken in Aalter voltrokken worden. “We moeten echt afstappen van het idee van wij en zij”, klinkt de uitleg.

Binnen precies drie weken worden Aalter en Knesselare een nieuwe fusiegemeente, maar wat er praktisch voor de burger allemaal zal veranderen blijft een groot mysterie. In de aanloop van de fusie werd altijd gezegd dat Knesselare heel wat dienstverlening zou houden. Maar de huwelijken worden vanaf 2020 in Knesselare in ieder geval geschrapt. Trouwen op het gemeentehuis van Knesselare zal vanaf dan niet meer kunnen.

“Het is de bedoeling dat we alle huwelijken van de nieuwe fusiegemeente Aalter effectief in Aalter zullen voltrekken”, zegt schepen van Burgerlijke Stand Dirk De Smul (CD&V). “We bouwen 2019 wel in als overgangsjaar. Wie nu al een huwelijk vastgelegd heeft in Knesselare, zal dat ook nog altijd effectief in Knesselare kunnen doen. We willen niet dat koppels die al plannen gemaakt hebben, alles overhoop moeten halen. Het gaat momenteel maar over een tiental Knesselaarse huwelijken die voor volgend jaar al vast liggen. Maar vanaf 1 januari 2020 is het definitief voorbij, en kiezen we er voor om alle huwelijken op vrijdagnamiddag in Aalter te doen.”

Een familie

De nieuwe regeling zal in Knesselare misschien voor wat protest zorgen, maar ligt wel in de lijn van de verwachtingen. Ook inwoners van pakweg Lotenhulle en Bellem trouwen niet meer in eigen dorp, en doen dat ook in Aalter. Dus die regeling moet ook voor Knesselare en Ursel gelden. “We moeten echt afstappen van het idee van wij en zij”, zegt De Smul. “Vanaf januari zijn we één grote nieuwe gemeente, één familie, en allemaal gelijk. Natuurlijk zullen we elk dorp respecteren in de eigenheid, maar voor de huwelijken werd met de nieuwe bestuursploeg duidelijk gekozen om die op één lijn te krijgen.”

Overgangsjaar

2019 wordt wel een overgangsjaar, en dan zal wel nog op het gemeentehuis van Knesselare kunnen getrouwd worden. Het is wel de bedoeling dat ook schepen De Smul de huwelijken in Knesselare zal voltrekken, ook al kan hij die job delegeren aan een collega. “Wie er in 2019 toch voor kiest om in Knesselare te trouwen, doet dat wel volgens de regels die vandaag in Knesselare gelden”, klinkt het. “In Aalter wordt enkel op vrijdagnamiddag getrouwd en kost een huwelijk 25 euro. Dat is niets meer dan de kostprijs van het trouwboekje. In Knesselare is het gratis op woensdag, betaal je op andere weekdagen 50 euro en op zaterdagvoormiddag 140 euro. Volgend jaar worden die prijzen voor de huwelijken in Knesselare ook gewoon aangehouden. Vanaf 2020 vervallen ook die tarieven, en wordt alles gelijkgeschakeld op niveau van Aalter”, zegt schepen Dirk De Smul nog.