Frank Degruyter regisseert Rederijkers 13 februari 2018

De toneelploeg van de Rederijkers in Knesselare spelen dit voorjaar het stuk 'Augustus ergens op de vlakte', een tragikomedie over een familiebijeenkomst die uit de hand loopt. Gelegenheidsregisseur Frank Degruyter doet een beroep op Els Arnaut, Laura Bracke, Sofie De Brée, Meike De Bruyne, Geert De Groote, Robe De Neve, Karel Gevaert, Christa Grijp, Lieve Vandendriessche, Dries Van Rafelghem, Geert Van Ryckeghem en Koen Wittevrongel.





Er wordt gespeeld op 23 en 24 februari, en op 2, 3, 9 en 10 maart. Telkens om 20 uur in de gemeentelijke feestzaal, Kloosterstraat 42 in Knesselare. Kaarten kosten 12 euro. Te koop bij Print & Paperbar De Groote, Veldstraat 7 of via geert.de.groote@skynet.be.





Info: www.rederijkers.be.





(JSA)