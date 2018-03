Familie Van Hulle viert gouden jubileum 14 maart 2018

Robert Van Hulle en Elsie D'hooge uit de Hoekestraat in Knesselare hebben hun gouden bruiloft gevierd. Het koppel leerde elkaar iets meer dan vijftig jaar geleden kennen in de parochiale feestzaal in de Kloosterstraat. Ze zijn trots op hun vier kinderen en acht kleinkinderen. Robert werkte als chauffeur en melkophaler, Elsie was huisvrouw en landbouwster. Krulbollen, fietsen en kaarten zijn de hobby's. "Het geheim van ons geluk? Elkaar goed begrijpen. Hoe ouder je bent, hoe meer je voor elkaar moet zorgen", klinkt de wijze raad.





(JSA)